شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات.. ملايين الاهلي الضائعة فى صفقة "الهدف اليتيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مباراة لأخرى يتحوّل أداء حسين الشحات لاعب النادى الاهلى لما يُشبه لغزاً فى الفريق، بعدما فشل الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى تقديم إثبات على أنه صفقة رابحة للأهلى حتى الآن، رغم حصوله على فرص كثيرة منذ انتقاله فى يناير الماضى.

الاهلى دخل فى مفاوضات شرسة وخاض سباقا ماراثونيا مُثيرا للتعاقد مع حسين الشحات، ودفع مبلغاً لم يدفعه الاهلى فى أى لاعب من قبل، وتكبّدت خزينة النادى ما يقرب من 90 مليون جنيه مصرى وانتقل اللاعب من العين الإماراتى للقلعة الحمراء.

جمهور الاهلى انتظر كثيراً حتى يُقدم الشحات ما يستحق الملايين التى دفعها فيه النادى، وطال الانتظار لعدة أشهر على أمل أن يكون الشحات صفقة رابحة تُقدم أى جديد للفريق، خاصة أن أداءه كان جيداً قبل انتقال للأهلى، سواء عندما كان لاعباً فى المقاصة أو خلال تجربته الإماراتية مع نادى العين التى شهدت بزوغ نجومية اللاعب بشكل واضح.

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لم تر جماهير الأهلى لمسات ساحرة للشحات ولا أهدافاً مؤثرة ولا تمريرات حاسمة ولا أداء رجولى انتظره الملايين من جمهور الفريق كثيراً، ظهر الشحات بشكل عادى، لا يلعب بحماس ولا بإصرار رغم أنه كثيراً ما تغنّى بإصرار الاهلى وحماس لاعبيه قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

يحتاج حسين الشحات "وقفة" مع النفس.. يحتاج لأن يُعيد حساباته من جديد خاصة أنه جاء للأهلى على أنه لاعب كبير وبمبلغ كبير للغاية وليس منطقياً أن يقتصر السجل التهديفى للشحات على هدف وحيد وصناعة آخر خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق بواقع 792 دقيقة منذ انتقاله للقلعة الحمراء فى يناير الماضى.

يمتلك الأهلى قطاع ناشئين يضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءة والمهارات الجيدة التى فرضتها نفسها على سطح الأحداث الكروية هذا الموسم ولو حصلت هذه المواهب الكروية على فرصتها ستتألق بشكل أفضل من الشحات كثيراً.