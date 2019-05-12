شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد سموحة.. احتفال أحمد فتحى الأبرز فى موقعة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ النادي الأهليعلى صدارة جدول مسابقة الدورى العام، بعدما تمكن المارد الأحمر من انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من فريق سموحة فى الوقت القاتل من عمر اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

الأهلي ضد سموحة.. إثارة فى القرارات التحكيمية

مباراة الاهلي ضد سموحة شهد العديد من اللقطات المثيرة، وكذلك القرارات التحكيمية، خاصة بعدما أحرز جيرالد ودا كوستا جناح الفريق الأحمر هدف الفوز فى الدقيقة 98 من عمر اللقاء ليزلزل أرجاء استاد بتروسبورت، ويواجه الحكم موجة عارمة من الاعتراضات من جانب الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، بسبب عدد الدقائق التي أضافها حكم اللقاء بعد انقضاء السبع دقائق التي احتسبها.

احتفال أحمد فتحى يخطف الأضواء

خطف احتفال أحمد فتحى، ظهير أيمن القلعة الحمراء على خط الملعب بعد استبداله لزيادة الدعم الهجومي للفريق قبل انتهاء المباراة، الأضواء أكثر من هدف الفوز نفسه، وأصبح حديث الجماهير الأهلاوية التي أشادت بالجوكر و"الجرينتا" التي أظهرها في دعم وتحفيز زملائه من خارج الخطوط.

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أحمد فتحي

فوز الاهلي يحافظ للأحمر على الصدارة

هذا الفوز الصعب رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 70 ليواصل الأحمر تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري العام مبتعداً عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

نتيجة الأهلى اليوم تهدد الزمالك أمام الداخلية

على صعيد آخر ستلقى نتيجة مباراة الأهلي وسموحة بظلالها على مباراة اليوم التى تجمع الزمالك والداخلية فى الدوري العام، وسيسعى الفريق الأبيض من اللحظة الأولى لتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة لمطاردة الفريق الأحمر على القمة، في الوقت الذى لن يفرط فيه أبناء علاء عبد العال فى فرصتهم الأخيرة للبقاء بدورى الأضواء والشهرة.