سوبر كورة.. 10 مشاهد تروى تاريخ التوأم مع الشغب بالملاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن تدخل كعادتك خلال نصف ساعة على الأكثر لتصفح موقع "يوتيوب" لن تحتاج أكثر من أن تكتب هاتين الكلمتين "خناقة حسام" لتجد نفسك أمام المئات من المشاهد المسجلة لعميد لاعبى العالم السابق، حسام حسن، وشقيقه إبراهيم، وهما يضربان ويسبان وأشياء أخرى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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