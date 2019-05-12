انت الان تتابع جولة الحسم في البريميرليج.. ماذا ينتظرك من مباريات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يقام في الدوري الإنجليزي 10 مباريات جميعها في الرابعة عصرًا، في آخر جولات الموسم 2018\2019، وأبرزها ستكون مباراة الحسم بين ليفربول الذي يسعى لعودة لقب غائب عن قلاع الأنفيلد طوال 29 عامًا، أو يقتنصه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حيث يحل الأخير والمتصدر الذي يكفيه الفوز ضيفا على برايتون، وفي نفس التوقيت، يقود محمد صلاح الريدز في مواجهة ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد، كما ستكون هناك مباراة وحيدة في الدوري المصري بين الداخلية والزمالك.

- الدوري الإنجليزي - جميع المباريات في (الساعة الرابعة عصرًا) ليستر سيتي x تشيلسي ليفربول x ولفرهامبتون مانشستر يونايتد x كارديف سيتي ساوثهامتون x هيديرسفيلد تاون توتنهام x إيفرتون كريستال بالاس x بورنموث واتفورد x وست هام يونايتد فولهام x نيوكاسل يونايتد بيرنلي x آرسنال برايتون x مانشستر سيتي - الدوري



ليفربول x ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد x كارديف سيتي

ساوثهامتون x هيديرسفيلد تاون

توتنهام x إيفرتون

كريستال بالاس x بورنموث

واتفورد x وست هام يونايتد

فولهام x نيوكاسل يونايتد

بيرنلي x آرسنال

برايتون x مانشستر سيتي-



ريال سوسييداد x

فالنسيا x ديبورتيفو ألافيس

فياريال x إيبار

أتلتيكو مدريد x إشبيلية

جيرونا x ليفانتي

ليجانيس x إسبانيول- الدوري الإيطاليسبال x نابولي – الساعة السادسة مساء

روما x يوفنتوس – الساعة الثامنة والنصف مساء



- الدوري المصريالداخلية x الزمالك – الساعة العاشرة مساء - الدوري الإنجليزي - جميع المباريات في (الساعة الرابعة عصرًا)ليستر سيتي x تشيلسيليفربول x ولفرهامبتونمانشستر يونايتد x كارديف سيتيساوثهامتون x هيديرسفيلد تاونتوتنهام x إيفرتونكريستال بالاس x بورنموثواتفورد x وست هام يونايتدفولهام x نيوكاسل يونايتدبيرنلي x آرسنالبرايتون x مانشستر سيتي- الدوري الإسباني - جميع المباريات في (الساعة السادسة والنصف مساءً)أتلتيك بيلباو x سيلتا فيجو برشلونة x خيتافيريال سوسييداد x ريال مدريد فالنسيا x ديبورتيفو ألافيسفياريال x إيبارأتلتيكو مدريد x إشبيليةجيرونا x ليفانتيليجانيس x إسبانيول- الدوري الإيطاليسبال x نابولي – الساعة السادسة مساءروما x يوفنتوس – الساعة الثامنة والنصف مساء- الدوري المصريالداخلية x الزمالك – الساعة العاشرة مساء

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