صلاح على موعد مع التاريخ اليوم أمام وولفرهامبتون

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تحرير:خالد الفوي ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
محمد صلاح
يدخل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، مباراة اليوم الأحد الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام وولفرهامبتون، على مقربة من كتابة تاريخ جديد لليفربول. ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 22 هدفًا، متفوقًا بهدفين على كل من مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج، إضافة إلى زميله في الفريق ساديو ماني، وفي حال تمكن صلاح من حسم لقب هداف الدوري لصالحه، فسيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يتوج بلقب هداف الدوري مرتين متتاليتين.
وعلى جانب آخر، يبتعد ليفربول بهدفين فقط عن تسجيل الهدف رقم 1500 في الدوري الإنجليزي في شباك وولفرهامبتون، ومنذ عودة ليفربول إلى دوري الدرجة الأولى في عام 1962، خاض المباراة الأخيرة في الموسم على ملعبه الأنفيلد 22 مرة، حقق خلالها الانتصار 14 مرة وخسر مرتين فقط أمام بلاكبول في عام 1967 وأمام أرسنال في
وفي آخر موسمين تمكن ليفربول من الفوز في الجولة الأخيرة على كل من ميدلزبره وبرايتون، وهما المباراتان اللتان منحتا الريدز حينها بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وفي حال حضر مباراة اليوم 53.185 متفرجا من ليفربول، فسيكون هذا أعلى موسم حضره جماهير ليفربول بواقع 1.010.170 متفرجا، ويتطلع فيرجيل فان ديك لأن يصبح أول لاعب يشارك في جميع مباريات ليفربول في الموسم منذ مارتن سكرتيل موسم 2010- 2011.
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