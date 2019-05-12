الان تتابع بهجا كسر رقم المعجل.. وحمدالله يقترب من حمزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب:
بعد نهاية الجولة الـ 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اتضح بشكلاً قطعي لقب الهداف للاعب نادي النصر متصدر الدوري ، المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله بواقع 32 هدفاً وإبتعاده عن أقرب منافسيه لاعب نادي التعاون المحترف الكاميروني لياندر توامبا والذي احرز 20 هدفا .
ويعتبر رقم تاريخي جديد لأطول سلسلة أهداف بتسجيله في 12 مباراة متتالية وبذلك يكسر رقم مهاجم الهلال سابقاً البرازيلي ويسلي لوبيز في تسجيل 11 هدفاً متتالية.
واقترب النجم المغربي من الرقم الذي صمد 19 عاماً للهداف التاريخي لنادي الاتحاد الكابتن حمزة ادريس والذي استطاع إحراز 33 هدفاً موسم 1999-2000م
وكعدد أهدافا تاريخية في موسم واحد كان رقم خالد المعجل لاعب نادي الشباب سابقاً الرقم الأكبر حيث سجل 22 هدفاً موسم 1982م والذي صمد حتى جاء المغربي مهاجم نادي الاتحاد أحمد بهجا وسجل 25 هدفاً ، ولَم يصمد رقم بهجا كثيراً حيث كسره مهاجم نادي الاتحاد حمزة ادريس بعد ثلاثة مواسم بتسجيله 33 هدفاً.
ويحتفظ الأسطورة ماجد عبدالله برقمه القياسي الذي لم يكسر بعد بإحرازه لقب هداف الدوري لستة مرات وحصوله على لقب الهداف ثلاثة مواسم متتالية 1997-1998-1999م.
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