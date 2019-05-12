الامارات | فهد الكسار يغادر المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الكسار يغادر المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر مستشفى راشد في دبي الحكم الرابع في مباراة الوصل والشارقة معافى فهد الكسار بعدما تلقى العلاج اللازم في قسم الإنعاش إثر نقله للمستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء قبل نحو نصف ساعة من بدء المباراة نتيجة الإجهاد والتعب، إذ أقيمت المباراة التي انتهت بفوز الوصل 3-2 أمس على ملعب الوصل في زعبيل ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي.

وقال مستشار لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم أحمد يعقوب إن الكسار غادر المستشفى اليوم الاحد معافى بعد الاطمئنان على حالته الصحية عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له".

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وقامت لجنة الحكام في اتحاد الكرة باستبدال الكسار بالحكم زايد ضيف الله.

وأضاف أحمد يعقوب لـ "الإمارات اليوم" حرصت اسرة الحكم الكسار وكذلك طاقم تحكيم مباراة الوصل والشارقة بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله حسن على زيارته في المستشفى قبل مغادرته لها حيث اطمأنوا جميعا على صحته ".