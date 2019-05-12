شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الداخلية والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي، اليوم الأحد، فريقا الداخلية والزمالك، في إطار الأسبوع 32 من الدوري المصري الممتاز، إذ يسعى الزمالك لمطاردة الصدارة التي يحتلها الأهلي، فيما يبحث الداخلية عن الهروب من شبح الهبوط، مع احتلاله المركز الـ17 قبل الأخير في ترتيب الجدول.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً، وتذاع على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.
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