شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في تمام الرابعة عصرًا جميع مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن بينها مباراة ليفربول، الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح، أمام ولفرهامبون في محاولة أخيرة للفوز بلقب البطولة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي سيحل ضيفًا في الوقت نفسه على برايتون.

وتذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون على قناة «بي إن سبورتس 1»، فيما ستنقل قناة «بي إن سبورتس 2» مباراة برايتون ومانشستر سيتي.