شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية فى الدورى العام الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره الداخلية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

الزمالك يحتل المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز، برصيد 63 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر فى 3 لقاءات ، وأحرز 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

في الوقت نفسه يحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 مواجهة وخسر فى 12 مباراة، وسجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.