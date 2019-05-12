شكرا لقرائتكم 50 مليون جنيه فاتورة المهاجم الجديد للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ، 3 ملايين دولار أي ما يزيد عن 50 مليون جنيه لضم مهاجم أجنبي بمواصفات خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق بلاعب قوي ومُتميّز بعدما تأكد الجهاز الفني ومسئولو النادي أن الفريق بحاجة لمهاجم يختلف عن المهاجمين المتواجدين في الفريق حالياً.

ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن مسئولو النادي أعلنوا استعدادهم لدفع مبلغ مالي كبير لم يتم دفعه من قبل في أي مهاجم من أجل تدعيم هجوم الفريق بلاعب قنّاص يستفيد منه الفريق بشكل جيد وينجح في إنهاء مسلسل الفرص الضائعة الذي بات أحد أهم المشاكل التي تؤرق الفريق حالياً وهو ما جعل الجهاز الفني يُرحّب بتدعيم هذا المركز بضم مهاجم أجنبي قوي .