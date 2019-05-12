شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى vs الدسوقى.. مباريات دور الـ16 ببطولة ويمبلدون للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات دور الـ16 بمنافسات بطولة ويمبلدون للاسكواش، والتى تستضيفها لندن حتى السادس عشر من مايو الجارى، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 50 ألف دولار.

وكان فارس الدسوقي ومصطفى عسل قد نجحا في اجتياز مباريات المرحلة الأولى من البطولة، حيث فاز الدسوقي على منافسه الباكستاني قاسم خان بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز مصطفى عسل لاعب الأهلي على منافسه الانجليزي جوردان واين بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً.

وجاءت منافسات دور الـ 16 والتي تستمر على مدار يومي 12 و 13 مايو كالتالي:

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مروان الشوربجي X فارس الدسوقي

مصطفى عسل x ديكلان جيمس

عمر مسعد x إيكر باجاريس