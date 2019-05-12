شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الاهلى فى سموحة يثير الجدل بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار هدف الاهلى فى مرمى سموحة بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ردود أفعال كثيرة، خاصة أنه كان هدف فوز الأحمر وحصد الثلاث نقاط التى جعلته يحافظ على صدارة الدورى برصيد 70 نقطة.

هدف الاهلى فى سموحة

جاء هدف الاهلى فى مرمى سموحة سجله الأنجولى جيرالدو، الذى شارك فى الدقائق الأخيرة من المباراة بدلا من أحمد فتحى بعد هجمة منظمة من الأهلى حاول فيها الثنائى وليد أزارو ومروان محسن إيداعها فى المرمى، ولكن دفاع سموحة الصلب تصدى لها لتعود الكرة لجيرالدو الذى سدد بقوة فى المرمى ليعلن الحكم أمين عمر عن تقدم الأهلى بالهدف الأول والوحيد الذى انتهت به المباراة.

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اعتراض مدرب سموحة على هدف الاهلى

الجهاز الفنى لسموحة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اعترض بقوة على هدف الاهلى بداعى أن الحكم احتسب 7 دقائق وقتا بدل ضائع، وجاء هدف الاهلى فى الدقيقة الثامنة أى أن الوقت انتهى حسب رؤية الجهاز الفنى لسموحة وتوقفت المباراة عدة دقائق استأنف فيها الحكم وكاد سموحة ان يحرز هدف التعادل عن طريق تسديدة عمرو بركات لولا العارضى التى تصدت للكرة وبعدها اطلق الحكم صافرة النهاية وسط اجواء مشتعلة بين التؤأم وجماهير الاهلى وتبادل الهجوم والسباب.

رأى خبراء التحكيم فى هدف الاهلى

خبراء التحكيم أكدوا صحة موقف الحكم أمين عمر فيما احتسبه من وقت ضائع وهو تقدير له وايضا احتسابه وقت بعد انتهاء السبع دقائق أمر منطقى وصحيح ويحق للحكم فى ذلك بعد سقوط لاعب سموحة أحمد صبحى مصابا فى الوقت الضائع.

البطاقات الصفراء فى مباراة الاهلى و سموحة

اشهرالحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة لثنائى الأهلى عمرو السولية وحسين الشحات فى الدقيقتين 40،83 كما انذار احمد حمص واحمد صبحى فى الدقيقتين 40،52 كما تغاضى عن اكثر من بطاقة صفراء اخرى طبقا للقانون.