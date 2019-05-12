شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

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ومن المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.