شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لـ"سوبر كورة": الزمالك أخفانى 3 أيام فى فندق لضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر بجرأته، سواء كان لاعباً أو مدرباً، فلقد قدم للكرة المصرية تاريخاً لا ينسى عبر رحلة طويلة مع الساحرة المستديرة، وداخل جدران قلعة ذئاب الجبل ترك بصمة لن يمحوها الزمن.

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الجانب الاجتماعى لعلاء نبيل، الذى لم يلعب لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، رغم الإغراءات الكبيرة التى تعرض لها مثيرة للغاية، علاء نبيل فتح قلبه وكشف أسرار وكواليس لأول مرة خلال حواره مع سوبر كورة، كاشفا تفاصيل تهريبه من الزمالك، وقصة ارتباطه بأحفاده.

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