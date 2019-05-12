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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر ساخراً من حسين الشحات: فارس ابن سموحة مع 160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهكم المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على صورة من مباراة الفريق السكندرى والتى جمعته أمس بالنادى الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.
ونشر فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك صورة لفارس مجاهد لاعب سموحة من المباراة فى كرة مشتركة مع حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، وكتب عامر: "أحد أهم مكاسب المباراة فارس مجاهد ابن سموحة وصناعة حسام حسن مع 160 مليون جنيه".
كان النادي الأهلي قد نجح في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من سموحة خلال مباراة الأمس، بعد أن سجل جيرالد دا كوستا لاعب القلعة الحمراء هدف الفوز في الدقيقة 98 من عمر اللقاء المثير ليحافظ للفريق الأحمر على صدارة جدول مسابقة الدورى العام.
فرج عامر
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