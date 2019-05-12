عمرو أديب: "معنديش مشكلة إن الأهلي يكسب بس بتعب من جون الـ99"

كتب: محمد أسامة رمضان

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على سموحة في الوقت بدل الضائع، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معنديش أي مشكلة إن الأهلي يكسب خمسة على مدى المباراة بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي في الدقيقة 99".

وأضاف: "متعب فعلا وغير مفهوم، وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع، ما هو أكيد في النهاية هتخسر، تكرار تاريخي لأهداف الأهلي في الـ99 أكيد مش حاجة طببعية".