كتب: محمد أسامة رمضان
علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على سموحة في الوقت بدل الضائع، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معنديش أي مشكلة إن الأهلي يكسب خمسة على مدى المباراة بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي في الدقيقة 99".
وأضاف: "متعب فعلا وغير مفهوم، وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع، ما هو أكيد في النهاية هتخسر، تكرار تاريخي لأهداف الأهلي في الـ99 أكيد مش حاجة طببعية".
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب: "معنديش مشكلة إن الأهلي يكسب بس بتعب من جون الـ99" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.