موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الداخلية، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك والداخلية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري:

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تُنقل مباراة الزمالك والداخلية عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات والاقتراب من القمة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة، بعد الفوز الذى حققه على وادى دجلة بهدفين لهدف، كما أن الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، يعتبر اللقاء بروفة قوية

قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر يوم الأحد المقبل بمدينة بركان.

على الجانب الآخر يدخل فريق الداخلية المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، بعد أن ازداد موقف الفريق صعوبة في صراعه نحو البقاء في الدوري، بعد النتائج المفاجئة التي شهدتها الجولة الأخيرة من المسابقة.

يسعى الداخلية لخطف نقاط المباراة الثلاث لإحياء آماله في الاستمرار بين الكبار، خصوصًا أن الهزيمة في لقاء اليوم تعني هبوطه لدوري القسم الثاني، رفقة النجوم.