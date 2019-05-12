طارق العشري: سنقاتل لبقاء حرس الحدود في الدوري

أكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود، أن فريقه قطع خطوة جديدة نحو حلم البقاء بالدورى الممتاز، بعد الفوز الصعب على المصرى البورسعيدى فى الجولة 32 من عمر المسابقة.

ونجح حرس الحدود فى الهروب من قاع الدورى، بعدما حقق فوزه الثانى على التوالى،

وقفز للمركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

وقال العشرى إن الفريق نجح فى استثمار الحالة الفنية العالية التى وصل إليها فى الفترة الأخيرة، بعدما حقق الحرس الفوز على الإسماعيلى والمصرى فى أسبوع واحد، مشددا على أن فرص البقاء كبيرة

فى ظل تقارب النقاط بين الكثير من الأندية.

وأشار العشرى إلى أن فريقه سيخوض المباريات الثلاث القادمة أمام وادى دجلة وبيراميدز والزمالك على أنها مواجهات كؤوس، حيث لا بديل عن الفوز لضمان البقاء فى الدورى.

وشدد المدير الفنى للحرس على أن الفريق لن يستسلم، وأنه سيقاتل حتى اللحظات الأخيرة للحفاظ على فرص البقاء فى الدورى رغم صعوبة المباريات فى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.