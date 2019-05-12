جلسة عاصفة بين الخطيب ومبروك لإعادة ترتيب قطاع الناشئين بالأهلي

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة عاصفة فى الأسبوع الجارى مع فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، لإعادة ترتيب القطاع، وإجراء تعديلات عدة على مستوى المدربين والأجهزة الفنية بعد تردى نتائج بعض الفرق فى مقابل تألق فرق أخرى.
طلب الخطيب تقريرًا من مبروك عن أسباب تراجع مستوى بعض فرق القطاع، وتقييمًا لمدربى القطاعبالكامل، وما يتطلبه الناشئون من بعض الأمور لمحاولة توفيرها من جانب الإدارة.
فى المقابل، حصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى على تقرير طبى من البروفيسور الألمانى فايلر لحالتى الثنائى كريم نيدفيد وسعد سمير، وشهد التقرير شرحًا للخطوات العلاجية والتأهيلية التى
يتطلع الجهاز الفنى للحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك من خلال التدريبات الاستشفائية التى يحصل عليها اللاعبون عقب خوض المباريات، بجانب الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التى تشهدها التدريبات اليومية.
واطمأن لاسارتى على آخر تطورات برنامج تأهيل عمرو جمال، مهاجم الفريق، الذى يعانى من الإصابة فى العضلة الأمامية.
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