فيديو.. الأهلي يغازل هداف النجم الساحلي

بدأ مسئولو النادى الأهلى التفاوض مع إدارة النجم الساحلى التونسى، بشأن التعاقد مع الجزائرى كريم عريبى، مهاجم الفريق، الذى لفت الأنظار ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وأيضًا البطولة العربية، بعد أن عرضه أحد الوكلاء علىإدارة القلعة الحمراء.
تدور اتصالات مكثفة بين إدارتى الناديين فى ظل رغبة النادى التونسى فى التعاقد مع صالح نصر، مهاجم فريق الشباب بالأهلى، وأحد أبرز المواهب فى
تتردد أنباء قوية حول إمكان إجراء صفقة تبادلية بين الفريقين، خصوصًا أن النجم الساحلى يرغب أيضًا فى ضم النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، وهو ما يفتح الباب أمام إمكان انضمام اللاعب الجزائرى للفريق الأحمر.
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