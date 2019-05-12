جماهير المصري تهاجم إيهاب جلال وتحذر من ضياع المركز الرابع

حملت جماهير النادى المصرى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق مسئولية الهزيمة من حرس الحدود، وتوقف رصيد الفريق عند النقطة 48 وتقليل الفارق مع المقاولون العرب أقرب المنافسين له على المركز الرابع لنقطة واحدة، وأعربت قطاعات كبيرة من الجماهير عن استيائها وغضبها من التشكيل الذى أدى به «جلال» المباراة وإشراكه لاعبين بدلاء فى مباراة هى الأصعب فى

الحفاظ على المركز الرابع.

وأصبح الفريق مطالبا بالفوز فى المواجهتين القادمتين أمام الإنتاج الحربى والداخلية لضمان البقاء فى المربع الذهبى رسميا بعد دخول ثلاثة فرق فى الصراع عليه هى: المقاولون والمقاصة والإسماعيلى والفرق الثلاثة تنتظر أية كبوة للنادى البورسعيدى للقفز على المركز الرابع.

وطالبت جماهير النادى مجلس الإدارة

بضرورة الاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين، ومعرفة سبب تدهور النتائج خلال المباريات الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراتين القادمتين.

من ناحية أخرى.. يواصل الفريق تدريباته ببورسعيد اليوم بعد الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين لمدة يوم واحد فقط.

من جانبه أكد «جلال» أن الفريق لم يكن فى حالته الطبيعية أمام حرس الحدود وانتابتهم حالة من الاسترخاء، واعترف جلال بوجود بعض الأخطاء سيتم تداركها قبل مواجهة الإنتاج الحربى تتمثل فى رعونة المهاجمين و«هفوات» المدافعين.