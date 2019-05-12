الطويلة يُحمل مؤمن سليمان مسئولية هبوط النجوم

تأكد هبوط فريق النجوم رسميًا من الدورى الممتاز بعد خسارته من فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «الجبل الأخضر»، ضمن منافسات الجولة 32 للمسابقة.
وأصبح النجوم أول الفرق الهابطة للقسم الثانى قبل انتهاء المسابقة بجولتين، بعدما تجمد رصيدهعند النقطة 25 فى المركز الأخير بالجدول.
من جانبه، أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن فريقه واجه سوء حظ غريبا فى الدور الثانى من مسابقة الدوري، خاصة بعد تولى مؤمن سليمان، مهمة المدير الفنى
وأضاف الطويلة: «مؤمن سبب رئيسى فى هبوط الفريق للدرجة الثانية، ولم ينجح فى مهمته، وهو ما زاد من صعوبة الموقف، قبل التعاقد مع رمضان السيد لإعادة ترتيب الأوراق».
وأشار الطويلة إلى أن النجوم تأثر برحيل كالديرون وأحمد سامى لأسباب مختلفة، مشددا على أن فريقه قادر على العودة للدورى الممتاز سريعا للتواجد مع الكبار.
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