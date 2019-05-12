الاتحاد السكندري يدخل دائرة الهبوط.. والجماهير تهاجم مجلس الإدارة

شنت جماهير الإسكندرية هجومًا حادًا على مجلس إدارة نادى الاتحاد، وطالبت برحيل حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، ومعاقبة اللاعبين بعد الهزيمة من إنبى بهدف نظيف باستاد المكس، أمس الأول، واقترب بسببها الفريق من الدخول فى دوامة الهبوط

بعد استقراره فى المركز العاشر برصيد ٣٦ نقطة.

تسببت الهزيمة فى نقل هشام حسن، عضو مجلس الإدارة إلى المستشفى، أثناء وجوده باستاد المكس لمتابعة المباراة.

من جانبه التزم طولان الصمت عقب الهزيمة، معتذرًا عن التعليق عن المباراة واللاعبين، فى الوقت الذى طالب فيه بالوقوف إلى جوار الفريق حتى انتهاء الموسم على خير على حد تعبيره.

يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراته المقبلة فريق طلائع الجيش، يوم الثلاثاء، وينتظر جماهير الاتحاد نتيجة المباراة واقتناص النقاط الثلاث للابتعاد عن شبح الهبوط.