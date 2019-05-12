رياضة | مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يفرط في بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يفرط في بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر التفريط في صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن صفقة بوجبا قد تكلف ريال مدريد ما يقرب من 180 مليون يورو، وهو ما يجعله ينسحب من المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم نجم فرنسا.

وأضاف الموقع أن انسحاب ريال مدريد من ضم بوجبا، سيفتح الباب أمام يوفنتوس لاستعادة لاعبه السابق في صفقة تبادلية.