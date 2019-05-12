رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الداخلية، مساء اليوم الأحد، في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث برصيد 63، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر، لكن الأحمر لعب مباراتين أكثر.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

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الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وكهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم

الهجوم: عمر السعيد