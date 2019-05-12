رياضة | نيمار يفاجئ حارس برشلونة برسالة خاصة

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فاجأ البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حارس برشلونة وزميله السابق تير شتيجن برسالة خاصة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار وجه رسالة تشجيع للحارس الألماني أندريه تير شتيجن بعد الخسارة القاسية من ليفربول 4-0 في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من البطولة.

واستغل نيمار تويته كتبها تير شتيجن للاعتذار للجماهير ليرد عليه كاتباً له: هيا يا أخي عليك التقدم إلى الأمام.