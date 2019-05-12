رياضة | رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

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حسم رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، موقفه من البقاء في القلعة الحمراء.

وأبدى رمضان صبحي ترحيبه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب عن طريق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للإبقاء عليه.

ورحب رمضان صبحي بشكل مبدئي بالاستمرار لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة بعد ظهوره بشكل جيد منذ يناير الماضي.