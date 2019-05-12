رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم نظيره ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على ملعب الأنفيلد.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول صاحب الأرض والديار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

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خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني، أوريجي، محمد صلاح