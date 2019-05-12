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رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون

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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم نظيره ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة ببطولة الممتاز البريميرليج على ملعب الأنفيلد.

 ومن المتوقع أن يدخل ليفربول صاحب الأرض والديار بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمي: أليسون

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 خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

 خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، هندرسون

 خط الهجوم: ساديو ماني، أوريجي، محمد صلاح       

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