رياضة | أجيري يفاجئ نجم الأهلي قبل أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يفاجئ نجم الأهلي قبل أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، على استبعاد إسلام جابر، صانع ألعاب الداخلية، من القائمة النهائية المشاركة ببطولة أمم أفريقيا 2019.

جاء ذلك بعد تراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة واقتراب فريقه من الهبوط لدورى القسم الثاني.

ويرغب أجيري في استبعاد اللاعب من حساباته وضم وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، بعد تألقه بعد عودته من الإصابة مؤخرا.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى.