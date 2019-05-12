رياضة | مان سيتي يصارع برايتون لحسم لقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مان سيتي يصارع برايتون لحسم لقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يرحل المتصدر فريق نادي مانشستر سيتي إلى ملعب فالمر من أجل مواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين.

وتسعى كتيبة بيب جوراديولا إلى تحقيق اللقب حيث يتوجب عليهم الفوز من أجل ضمان التتويج بغض النظر عن نتيجة لقاء ليفربول ضد وولفرهامبتون والتي تقام على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت.

ويحتل السيتزينز قبل المواجهة الصدارة برصيد 95 نقطة فيما يحتل فريق نادي برايتون المركز السابع عشر برصيد 36 وتأكد بقاءه في البريميرليج بصورة رسمية.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وستنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.