رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد 12 مايو في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد 12 مايو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق ريال مدريد، منافسه فريق ريال سوسيداد يوم الأحد 12 مايو في الساعة 6:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 1 HD.

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ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال سوسيداد ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.