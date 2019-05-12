اونلاين | yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة ل

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yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

يستضيف برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني ضيفه فريق نادي خيتافي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري قبل جولتين وهو الذي يتوفر على 83 نقطه في رصيده في المقابل يحتل فريق نادي خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان ظهوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

ويدخل البلوجرانا المباراة بدوافع إنتقامية من أجل مصالحة الجمهور بعد الفضيحة التي عاد بها الفريق من ملعب أنفيلد بالخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قانة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوسي لويس جونزاليس جونزاليس.

yalla Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار