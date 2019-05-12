اونلاين | yalla shoot مباراة برشلونة وخيتافي Barcelona بث مباشر (live) بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي hd

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yalla shoot مباراة برشلونة وخيتافي Barcelona بث مباشر (live) بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي hd

يستضيف برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني ضيفه فريق نادي خيتافي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

yalla shoot مباراة برشلونة وخيتافي Barcelona بث مباشر (live) بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي hd

وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري قبل جولتين وهو الذي يتوفر على 83 نقطه في رصيده في المقابل يحتل فريق نادي خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان ظهوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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yalla shoot مباراة برشلونة وخيتافي Barcelona بث مباشر (live) بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي hd

ويدخل البلوجرانا المباراة بدوافع إنتقامية من أجل مصالحة الجمهور بعد الفضيحة التي عاد بها الفريق من ملعب أنفيلد بالخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

yalla shoot مباراة برشلونة وخيتافي Barcelona بث مباشر (live) بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي hd

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قانة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوسي لويس جونزاليس جونزاليس.