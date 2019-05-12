اونلاين | رابط yalla Live كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي live koora

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يستضيف برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني ضيفه فريق نادي خيتافي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

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وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري قبل جولتين وهو الذي يتوفر على 83 نقطه في رصيده في المقابل يحتل فريق نادي خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان ظهوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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رابط yalla Live كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي live koora

ويدخل البلوجرانا المباراة بدوافع إنتقامية من أجل مصالحة الجمهور بعد الفضيحة التي عاد بها الفريق من ملعب أنفيلد بالخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

رابط yalla Live كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي live koora

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قانة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوسي لويس جونزاليس جونزاليس.