اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق ريال سوسيداد يوم الأحد 12 مايو في الساعة 6:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإسباني.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 1 HD.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

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ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر 12-5-2019 الدوري الاسباني

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال سوسيداد ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.