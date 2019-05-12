اونلاين | رابط yalla goal مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid بث مباشر (تغطية مباشرة)

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رابط yalla goal مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid بث مباشر (تغطية مباشرة)

يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق ريال سوسيداد يوم الأحد 12 مايو في الساعة 6:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإسباني.

رابط yalla goal مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid بث مباشر (تغطية مباشرة)

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 1 HD.

رابط yalla goal مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid بث مباشر (تغطية مباشرة)

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ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

رابط yalla goal مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Real Madrid بث مباشر (تغطية مباشرة)

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ريال سوسيداد ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.