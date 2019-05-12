انت الان تتابع تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
تحذير شديد اللهجة وجهه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إلى منافسي الأخير في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم القطبين الأهلي والزمالك، في الموسم المقبل من البطولة. وقدم فريق بيراميدز مستوى مبهر في موسمه الأول بالدوري المصري، بفضل الصفقات الكبرى التي عقدها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم انتقالات يناير، ويحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف النادي الأهلي، بفارق نقطتين فقط، حيث جمع 65 نقطة من 31 مباراة.
وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم». وضمن فريق بيراميدز، المشاركة في إحدى بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، بعدما ضمن الحصول على المركز الثالث على أقل تقدير، وهو المركز الذي يؤهله للعب في بطولة الكونفدرالية
وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم».
وضمن فريق بيراميدز، المشاركة في إحدى بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، بعدما ضمن الحصول على المركز الثالث على أقل تقدير، وهو المركز الذي يؤهله للعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بينما سيخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا إذا نجح في الفوز بالبطولة، أو المركز الثاني.
وكان بيراميدز قد تعادل في مباراة الجولة الماضية ببطولة الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما، لتتقلص فرص منافسته على لقب الدوري هذا الموسم.
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