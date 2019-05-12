شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس سير ذاتية لمدافعين قبل الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الأهلى السيرة الذاتية لأكثر من مدافع لتدعيم صفوف الفريق يأتي في مقدمتهم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، الذي يلقي قبولاً وإرتياحاً داخل الجهاز الفني بعد المستوى الجيد الذى يُقدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية وكذلك أحمد سامى مدافع طلائع الجيش.

كما دخل المدافع الليبي سند الورفلي الذي يلعب بين صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي اهتمامات الأهلي، والذى تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن مفاوضات الاهلي معه بجانب أندية أخرى منها الترجي التونسي من أجل الحصول على خدمات المدافع صاحب الـ 27 عامًا والمعار من صفوف أهلي طرابلس الليبي، حيث تنتهي إعارة اللاعب الليبي في يونيو المقبل وسيعود بعدها لأهلي طرابلس.

في ظل وجود رغبة من جانب الفريق المغربي لاستمرار اللاعب بين صفوف فريقه.