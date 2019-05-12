الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تقام اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي ستحدد البطل، إذ يلتقي برايتون مع مانشستر سيتي وليفربول مع وولفرهامبتون.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 12 مايو (آيار):
الدوري الإنجليزي
18:00 ليستر سيتي × تشيلسي
18:00 ليفربول × وولفرهامبتون
18:00 برايتون × مانشستر سيتي
18:00 مانشستر يونايتد × كارديف
18:00 توتنهام × إيفرتون
18:00 ساوثامبتون × هيديرسفيلد
18:00 كريستال بالاس × بورنموث
18:00 فولهام × نيوكاسل
18:00 بيرنلي × آرسنال
18:00 واتفورد × وست هام
الدوري الإسباني
20:30 أتلتيك بيلباو × سيلتافيغو
20:30 برشلونة × خيتافي
20:30 رايوفايكانو × بلد الوليد
20:30 ريال سوسييداد × ريال مدريد
20:30 فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس
20:30 فياريال × إيبار
20:30 ريال بيتيس × هويسكا
20:30 أتلتيكو مدريد × إشبيلية
20:30 جيرونا × ليفانتي
20:30 ليغانيس × إسبانيول
الدوري الإيطالي
14:30 تورينو × ساسولو
17:00 سامبدوريا × إمبولي
17:00 فروسينوني × أودينيزي
20:00 سبال × نابولي
22:30 روما × يوفنتوس
الدوري الألماني
20:00 إينتراخت × ماينز
الدوري الفرنسي
17:00 رين × جانجون
19:00 ليل × بوردو
23:00 مارسيليا × ليون
الدوري المصري
00:00 الداخلية × الزمالك
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/590442
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/590444
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/590445
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