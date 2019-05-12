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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر

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الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقام اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 الجولة الأخيرة في ، والتي ستحدد البطل، إذ يلتقي برايتون مع مانشستر سيتي وليفربول مع وولفرهامبتون.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 12 مايو (آيار):

الدوري الإنجليزي
18:00 ليستر سيتي ×

18:00 × وولفرهامبتون

18:00 برايتون × مانشستر سيتي

18:00 مانشستر يونايتد × كارديف

18:00 توتنهام × إيفرتون

18:00 ساوثامبتون × هيديرسفيلد

18:00 كريستال بالاس × بورنموث

18:00 فولهام × نيوكاسل

18:00 بيرنلي × آرسنال

18:00 واتفورد × وست هام


20:30 أتلتيك بيلباو × سيلتافيغو

20:30 × خيتافي

20:30 رايوفايكانو × بلد الوليد

20:30 ريال سوسييداد ×

20:30 فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس

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20:30 فياريال × إيبار

20:30 ريال بيتيس × هويسكا

20:30 أتلتيكو مدريد × إشبيلية

20:30 جيرونا × ليفانتي

20:30 ليغانيس × إسبانيول


14:30 تورينو × ساسولو

17:00 سامبدوريا × إمبولي

17:00 فروسينوني × أودينيزي

20:00 سبال × نابولي

22:30 روما × يوفنتوس

الدوري الألماني
20:00 إينتراخت × ماينز

الدوري الفرنسي
17:00 رين × جانجون

19:00 ليل × بوردو

23:00 مارسيليا × ليون


00:00 الداخلية × الزمالك

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/590442

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/590444

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/590445

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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