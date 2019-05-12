الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقام اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي ستحدد البطل، إذ يلتقي برايتون مع مانشستر سيتي وليفربول مع وولفرهامبتون.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 12 مايو (آيار):

الدوري الإنجليزي

18:00 ليستر سيتي × تشيلسي

18:00 ليفربول × وولفرهامبتون

18:00 برايتون × مانشستر سيتي

18:00 مانشستر يونايتد × كارديف

18:00 توتنهام × إيفرتون

18:00 ساوثامبتون × هيديرسفيلد

18:00 كريستال بالاس × بورنموث

18:00 فولهام × نيوكاسل

18:00 بيرنلي × آرسنال

18:00 واتفورد × وست هام

الدوري الإسباني

20:30 أتلتيك بيلباو × سيلتافيغو

20:30 برشلونة × خيتافي

20:30 رايوفايكانو × بلد الوليد

20:30 ريال سوسييداد × ريال مدريد

20:30 فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس

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20:30 فياريال × إيبار

20:30 ريال بيتيس × هويسكا

20:30 أتلتيكو مدريد × إشبيلية

20:30 جيرونا × ليفانتي

20:30 ليغانيس × إسبانيول

الدوري الإيطالي

14:30 تورينو × ساسولو

17:00 سامبدوريا × إمبولي

17:00 فروسينوني × أودينيزي

20:00 سبال × نابولي

22:30 روما × يوفنتوس

الدوري الألماني

20:00 إينتراخت × ماينز

الدوري الفرنسي

17:00 رين × جانجون

19:00 ليل × بوردو

23:00 مارسيليا × ليون

الدوري المصري

00:00 الداخلية × الزمالك

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/590442

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/590444

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/590445