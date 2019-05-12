الان تتابع الدوري السعودي: لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 23 دقيقة - 9:18 ص, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 في الموسم الرياضي 2018 - 2019 لكرة القدم الرياض- الخليج 365: حددت لجنة المسابقات موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط في الموسم الرياضي 2018 – 2019 .وسيقام لقاء الذهاب يوم الاثنين 20 مايو الجاري بين صاحب المركز 13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مع صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على أن يقام الإياب يوم الجمعة 24 مايو .

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