شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على الحزم ويقترب من حصد لقب الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر فوزا ثمينا على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من عمر الدوري السعودي.

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سجل ثلاثية النصر لاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله، ليقترب بهذا الفوز من التتويج بلقب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الهلال.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الهلال على الاتفاق بهدف دون رد، ليحافظ على حظوظه في حصد لقب الدوري.

ومن المقرر حسم هوية بطل الدوري في الجولة القادمة والأخيرة من المسابقة، حيث سيلعب النصر مع الباطن، والهلال مع الشباب.