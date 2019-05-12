شكرا لقرائتكم فرمان مكسيكى يحرم كريم حافظ من منتخب الفراعنة بالكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي، لمعسكر المنتخب الأخير قبل امم افريقيا لمنحه الفرصة قبل الكان.
وكشف مصدر بالمنتخب، أن أجيري أعرب عن عدم قناعة بمستوى كريم حافظ ، مُفضلًا ضم أيمن أشرف لاعب الأهلي، ومعه أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، أو عمر جابر لاعب نفس الفريق، خاصة وأن الأخير يجيد في مركزي الظهير الأيسر والأيمن.
أضاف أن المعسكر الأخير ربما يشهد ضم احمد فتوح لاعب سموحة، على أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.
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