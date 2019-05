قميص صلاح NEVER GIVE UP يغزو العالم !

اسماء السيد - أثار تفاعل الكاتب والروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو مع العبارة التي كتبها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على قميصه NEVER GIVE UP، أي "لا تستسلم أبداً" في ليلة تحقيق الإعجاز الكروي بفوز ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا دهشة البعض، إعتقاداً أن كويلو تفاعل مع صلاح كروياً فحسب، ليتضح فيما بعد أن للأمر أبعاد أخرى تتعلق بالجانب المعنوي للكلمات التي كتبها صلاح على قميصه.

فقد كان النجم المصري يجلس في المدرجات، ولا يشارك في المباراة، ولم يكن هناك أمل كبير في تجاوز الفريق الإنكليزي عقبة نظيره الإسباني، فالأخير حسم مباراة الذهاب بثلاثية دون مقابل، وليفربول كان يخوض المباراة دون مشاركة أعمدته الأساسية وهم صلاح وماني وكيتا، فمن أين أتى صلاح بهذا اليقين وظهر بقميص "لا تستسلم أبداً" ؟.

نفاذ الكميات

إنتصار ليفربول الذي وصفه الجميع بالمعجزة الكروية التي لا تتكرر كثيراً، جعل قميص صلاح يثير جنون العالم، فقد أقيمت المباراة الثلاثاء الماضي، ومنذ هذا الوقت تتواصل مبيعات القمصان وغيرها من أنواع الملابس التي تحمل عبارة NEVER GIVE UP على المستويين العربي والعالمي بصورة تثير الدهشة، بل إن إحدى شركات التسويق الأميركية أعلنت أنها لا يمكنها تلبية طلبات جميع العملاء، وكان ردها على هذه الطلبات بعبارة تقول :"عفواً لقد نفذت الكميات المتوفرة لدينا، سوف تستغرق عملية تلبية الطلبات من 5 إيام 7 أيام عمل"، ورفع السعر من 17 إلى 25 دولار أميركي، والجدير بالذكر أن العبارة التي ظهرت على قميص صلاح تملك شركة عالمية حقوق توزيعها على الملابس التي تقوم بتصنيعها، إلا أن هذه الشركة لازالت حائرة حتى الآن في التصدي لموجات البيع التي تقوم بها جهات أخرى تقوم بطباعة نفس الكلمات على كافة أنواع الملابس في كثير من أنحاء العالم.

125 جنيه إسترليني

وفي بريطانيا، يباع قميص صلاح "لا تستسلم أبداً" بـ 125 جنيه إسترليني، وهناك نسخ مقلدة منه تباع بأقل من ذلك، أما موقع أمازون فقد أعاد تنشيط مبيعاته من الملابس التي تحمل هذه العبارة متأثراً بكثرة الطلب على القميص عقب ظهور صلاح به، وحدوث المعجزة الكروية التي بدا صلاح وكأنه شارك فيها بالكلمات التي ظهرت على قميصه، ويباع مقابل 16 دولار أميركي.

ليفربول يطرح القميص

كما سارع نادي ليفربول وأنصاره إلى طباعة قمصان حمراء تحمل نفس الكلمات NEVER GIVE UP وفي أسفل القميص نشيد النادي الشهير "لن تسير وحدك أبداً" You'll Never Walk Alone، ليتم بذلك المزج بين معنى عدم الإستسلام، ومبدأ تشجيع النادي وعدم التخلي عنه أبداً، وقامت بعض الروابط المشجعة لليفربول بالإعلان عن توفر هذا القميص من أجل الظهور به في نهائي دوري الأبطال الذي يقام 1 يونيو المقبل في مدريد، ودعت هذه الروابط الجماهيرية أنصار ليفربول بالظهور بهذا القميص في النهائي من أجل دعم الفريق معنوياً في موقعته أمام توتنهام.

كما أنه من المتوقع أن يظهر البعض من جمهور ليفربول في موقعة اليوم أمام ولفرهامبتون بنفس القميص، أملا في حدوث معجزة أخرى وتعثر مانشستر سيتي بالهزيمة أو التعادل أمام برايتون، وفوز ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون، وفي هذه الحالة يفوز ليفربول بالدوري الإنكليزي لأول مرة منذ عام 1990.

متوفر في مصر ودبي

عربياً ظهر قميص صلاح الذي يدعو إلى "عدم الإستسلام" في دبي، ويباع مقابل 100 درهم، وأعلنت بعض الشركات والأفراد الذين ينشطون في مجال الطباعة على الملابس عن توفره، وذلك تلبية لطلبات البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية الحصول على هذا القميص، وفي مصر يباع قميص صلاح بسعر يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه مصري، ويسعى أفراد حرفتهم الطباعة على الملابس إلى تقليد القميص وبيعه بأسعار أقل، حيث يستهدف هؤلاء الطبقات الشعبية.