شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يرفض كريم حافظ واتجاه لضم فتوح للقائمة المبدئية قبل أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي، لمعسكر المنتخب الأخير قبل أمم أفريقيا لمنحه الفرصة قبل الكان.
وكشف مصدر بالمنتخب، أن أجيري أعرب عن عدم قناعة بمستوى كريم حافظ ، مُفضلًا ضم أيمن أشرف لاعب الأهلي، ومعه أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، أو عمر جابر لاعب نفس الفريق، خاصة وأن الأخير يجيد في مركزي الظهير الأيسر والأيمن.
أضاف المصدر، أن المعسكر الأخير ربما يشهد ضم احمد فتوح لاعب سموحة، على أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.
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