شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يطلب 800 الف جنيه للتوقيع لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت مفاوضات طنطا مع محمد فخري لاعب الأهلى في مرحلة الحسم بعد الجلسة التي عقدها علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا مع اللاعب المنتقل للأهلي منتصف الموسم قبل الماضي.

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وطلب لاعب الأهلي الحالي وناشئ المحلة السابق الحصول علي قيمة عقده مع الأهلي والتي تقدر بـ800 ألف جنيه سنويا وذلك من أجل التوقيع لطنطا سواء علي سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي وذلك على حسب الإتفاق الذي سيتم بين إدارة طنطا وإدارة الاهلي .

وينتظر فخري الرد النهائي من ادارة طنطا علي طلباته المالية وذلك قبل التوقيع النهائي علي عقود الانضمام لأبناء السيد البدوي خاصة في ظل وجود عروض من أندية اف سي مصر وأسوان للانتقال لاحدهما مطلع الموسم المقبل .