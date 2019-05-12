شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم 12 / 5 / 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

الزمالك يدخل تحدى جديد عندما يحل ضيفا على نظيره الداخلية على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى حيث يتواجد الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية اليوم بالدورى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستنطلق مباراة الزمالك والداخلية فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على أن تنقل المباراة عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت.

- ترتيب الزمالك والداخلية فى جدول ترتيب الدورى

يحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز، برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

فى المقابل يحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

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- غيابات الزمالك أمام الداخلية

سيكون السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مجبرًا على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق أمام الداخلية اليوم، وذلك بعدما استقر على الدفع بعماد السيد فى حراسة مرمى الفريق، تمهيدًا لمشاركته أساسيًا مع الزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب الكونفدرالية، بعدما تأكد غياب محمود جنش، عن الفريق بعد طرده فى مباراة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التظلم الذى تقدم به مسئولو الأبيض، وبالتالى أصبحت مشاركة عماد السيد مؤكدة فى المباراة الأفريقية.

كما سيجرى جروس بعض التعديلات على خط دفاع الزمالك لغياب محمود علاء مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة دجلة الأخيرة بجانب إصابة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الأنف فى نفس اللقاء لذا قرر المدير الفنى السويسرى الاعتماد على الثنائى محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام لقيادة خط دفاع الأبيض أمام الداخلية بجانب عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن اللقاء دجلة الأخير للإيقاف.

- التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من :"عماد السيد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

- أهداف الزمالك والداخلية من المباراة

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات فى الدورى بجانب إعطاء دفعة معنوية جيدة للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المُحدد لها يوم 19 من مايو الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى، التى كان مقرر إقامتها يوم 15 من شهر مايو الجارى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة، فيما يسعى الداخلية للهروب من شبح الهبوط والتمسك بالأمل الأخير.