الفرحة أو الانكسار.. ليفربول يواجه "قاهر الكبار" وعقله مع مانشستر سيتي

كتب- محمد همام:

في تمام الرابعة عصرًا ستكتب النهاية في الأنفيلد معقل ليفربول حيث يخوض مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف وولفرهامبتون في إطار منافسات الأسبوع الـ38 من منافسات الدوري الإنجليزي.

بالتأكيد ما قدمه لاعبي ليفربول خلال هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري سيجعل جماهيره تمني نفسها بالخروج بلقب خلال هذا الموسم، حيث لا يتبعد الريدز عن منافسه المباشر ومتصدر الجدول مانشستر سيتي سوى نقطة واحدة، بينما وصل رفاق المدرب يورجن كلوب للمباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوز تاريخي على برشلونة برباعية...