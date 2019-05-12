أحمد الشناوي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الأهلي وسموحة

كتبت: سارة جاب الله

علق، الخبير التحكمي والحكم الدولي السابق أحمد الشناوي على مباراة الأهلي وسموحة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد في الدقيقة الـ97 من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي أحتسبه حكم المباراة أمين عمر، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة

الدوري المصري .

وقال الشناوي إن الحكم أمين عمر لم يقع في أي أخطاء خلال إدارته لمباراة الأهلي أمام سموحة، وأضاف أن الوقت بدل الضائع يكون دائمًا من تقدير الحكم، وأنه يمكن أن نلقي عليه اللوم حال احتسابه لوقت ضائع أكبر من المقدر...