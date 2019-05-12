إبراهيم حسن: أزمتي ليست مع الأهلي «ما فعله الحكم لا يحدث في الكرة الخماسية»

الشروق

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالجهاز الفني لسموحة، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي شديد خلال المباراة التي خسرها أمام الأهلي 0-1، مساء السبت، في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف مدير الكرة بسموحة عبر قناة أون سبورت: "رمضان شهر الأمانة والصدق وعدم الغش، لكننا تعرضنا لظلم شديد في هذا الشهر الكريم، لا يهمني فوز الأهلي بخمسة أو عشرة أهداف".

واستدرك: "بل الأزمة في احتساب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع، فهو أمر لا يحدث في مباريات الكرة الخماسية، التي يكون زمن الشوط الواحد بها 7 دقائق ونصف".

وتساءل: "هل إذا كانت النتيجة معاكسة بتقدم الأهلي...